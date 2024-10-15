إيطاليا تنقل مجموعة أولى من المهاجرين الى ألبانيا في سابقة لدولة أوروبية

بدأت إيطاليا الإثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.



وكشف مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن سفينة الدورية البحرية الإيطالية "ليبرا" أبحرت مساء الإثنين من جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.



وأفاد بأنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا الأربعاء وهي تنقل 10 بنغلادشيين وستة مصريين.



وأوضح أنّ هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.



ويمثّل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.



وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.



ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في تشرين الثاني هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.



وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.



وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

