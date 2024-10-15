قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني يحضر مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري في طهران

شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في مراسم تشييع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي سقط الشهر الماضي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.



وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار قبل أسابيع، ما أثار تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان.