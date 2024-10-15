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وزير الدفاع الروسي يجري محادثات "جوهرية" في الصين
أخبار دولية
2024-10-15 | 02:44
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وزير الدفاع الروسي يجري محادثات "جوهرية" في الصين
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف القول إنه أجرى محادثات "جوهرية" مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يو شيا وإنهما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز العلاقات.
وبحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي، قال بيلوسوف: "أجرينا أمس محادثات جوهرية للغاية. لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييم مشترك للوضع وفهم مشترك لما نحتاج إلى القيام به معا".
وأضاف أن الهدف يتركز الآن على تعزيز العلاقات الثنائية.
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