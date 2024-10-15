وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، مرجعة ذلك إلى ضعف مستوى الطلب في الصين.



وقالت إن السوق ستشهد فائضا كبيرا في عام 2025 إذا لم يحدث أي اضطراب كبير للإمدادات.