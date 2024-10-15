الأمم المتحدة تبدي "قلقها" لسجن خصوم سياسيين للسلطة في تونس

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس.



وفيما أشار فولكر تورك إلى أن العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة "أوقفوا وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، قال في بيان إنّ "هذه القضايا مثيرة للقلق".