قتيل وجريح في إطلاق نار في جنوب إسرائيل

قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح في إطلاق نار بالقرب من مدينة أسدود في جنوب إسرائيل الثلاثاء، حسبما أفاد مستشفى محلي.



وقال مستشفى أسوتا أسدود في بيان: "نُقل مصابان جراء حادثة إطلاق النار على الطريق رقم 4 إلى المستشفى، وتوفي أحدهما أثناء نقله إلى المستشفى".