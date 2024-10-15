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قتيل و16 جريحا في ضربات روسية ليلية على ميكولاييف في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-10-15 | 08:52
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قتيل و16 جريحا في ضربات روسية ليلية على ميكولاييف في أوكرانيا
قتل شخص وأصيب 16 بجروح في سلسلة عمليات قصف روسية ليلية استهدفت مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية.
وأوضحت أجهزة الطوارئ عبر حسابها على تلغرام "قتلت امرأة وجرح 16 شخصا في هجوم صاروخي شنه العدو".
وأفاد المصدر نفسه بأن المنطقة المستهدفة بالقصف هي "حي سكني في المدينة" حيث اندلعت حرائق "تم احتواؤها على مساحة 1400 متر مربع".
وتظهر المشاهد الي بثها جهاز الطوارئ أبنية تندلع فيها النيران في الليل الحالك وعناصر إطفاء يكافحون النيران.
أخبار دولية
جريحا
ضربات
روسية
ليلية
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