الوكالة الدولية للطاقة تؤكد أن مخزون السوق من النفط يكفي لمواجهة التوترات الدولية



أكدت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط لم يؤد حتى الآن إلى تداعيات على صعيد العرض في سوق لا يزال "مخزونها كافيا" من النفط، معربة عن استعدادها "للتحرك" في حال تعرضها لصعوبات كبيرة.



وجاء في التقرير الشهري للوكالة أن "تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران يثير المخاوف من نشوب نزاع أوسع في الشرق الأوسط وعرقلة الصادرات الإيرانية".



وأشارت الوكالة إلى أن عوامل عدة ساهمت في "استقرار الأسواق" مثل "حل خلاف سياسي في ليبيا تسبب خلال لفترة وجيزة بتراجع صادراتها النفطية بالنصف، وخسائر طفيفة نسبيا في الإنتاج بسبب الأعاصير" التي ضربت الولايات المتحدة و"إنخفاض الطلب".



وأضافت "في الوقت الحالي، لم تتأثر صادرات النفط من إيران والدول المجاورة، لكن السوق تبقى في حالة تأهب، بانتظار مستجدات الأزمة".



وأوضحت الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في أعقاب الصدمة النفطية لتسهيل توريد نفط الدول الغنية في 1974، "ستواكب الوكالة الدولية للطاقة تطورات الطلب، وستكون مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر" من خلال اتخاذ "إجراءات مشتركة" على غرار ما فعلت في 2022 عند بداية الحرب في أوكرانيا.



وقالت متحدثة باسمها لوكالة فرانس برس إن "الوكالة الدولية للطاقة مستعدة للتحرك في حال طالت الإمدادات اضطرابات كبيرة، وإذا كانت ظروف السوق تبرر ذلك".

