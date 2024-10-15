المقاومة الاسلامية في العراق : استهداف هدف حيوي في شمال أراضينا المحتلة بالطيران المسير

صدر عن "المقاومة الاسلامية" في العراق : "استهدفنا هدفاً حيوياً في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".