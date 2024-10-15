تركيا تدعو إلى فرض "عقوبات" على إسرائيل

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء إلى فرض "عقوبات" على إسرائيل طالبا من المجتمع الدولي وقف كل أشكال الدعم لها على خلفية النزاع الدائر في الشرق الأوسط.



وقال الوزير خلال مؤتمر حول "مستقبل فلسطين" في أنقرة "لم يعد الكلام والدبلوماسية والسياسات الدولية تجدي نفعا... علينا أن نبدأ بالعقوبات".

