بعد كلمة لقاسم.. أدرعي يُعلّق

أصبحتم وحشًا مضروبًا ليس لديكم "حيل" لتمسكوا الرسن فكيف ستعيدوه الى الحظيرة.
يطل #نعيم_قاسم، للمرة الثالثة على التوالي في تسجيل مسجل مع مفارقة هذه المرة ومفاجئة أنه وضع العلم اللبناني على طاولته. سبحان من غير وتغير ....ما هذه اليقظة اللبنانية دفعة واحدة!!!!
نعيم قاسم ومن تبقى… pic.twitter.com/4rUPpjG9U4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2024
أصبحتم وحشًا مضروبًا ليس لديكم "حيل" لتمسكوا الرسن فكيف ستعيدوه الى الحظيرة.
يطل #نعيم_قاسم، للمرة الثالثة على التوالي في تسجيل مسجل مع مفارقة هذه المرة ومفاجئة أنه وضع العلم اللبناني على طاولته. سبحان من غير وتغير ....ما هذه اليقظة اللبنانية دفعة واحدة!!!!
نعيم قاسم ومن تبقى… pic.twitter.com/4rUPpjG9U4