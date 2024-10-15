بعد كلمة لقاسم.. أدرعي يُعلّق

ردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ما قاله نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمته.



وقال أدرعي عبرمنصة "أكس": "أصبحتم وحشًا مضروبًا ليس لديكم "حيل" لتمسكوا الرسن فكيف ستعيدوه الى الحظيرة".



وأضاف: "يطل نعيم قاسم، للمرة الثالثة على التوالي في تسجيل مسجل مع مفارقة هذه المرة ومفاجئة أنه وضع العلم اللبناني على طاولته. سبحان من غير وتغير... ما هذه اليقظة اللبنانية دفعة واحدة! نعيم قاسم ومن تبقى من زملائه يستخدمون علم لبنان فقط عندما يحتاجون إلى الدولة اللبنانية، الشعور الوطني لديهم يتحرك بعد الضربات الموجعة التي يتلقونها. أين كان علم لبنان عندما "تعنترتوا"؟ أين كان لبنان عندما انتهكتوا القرار 1701 الذي تبنته دولتكم؟ هل استشرتوا الدولة اللبنانية قبل أن تقرروا توريطها عندما قررتوا التضامن مع قتلة ومغتصبي حماس؟ كفاكم مقامرة على لبنان".