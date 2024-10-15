سوري يشتبه بانتمائه الى حزب الله يحاكم في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

مثل سوري يُشتبه بارتباطه بحزب الله اللبناني أمام محكمة ألمانية الثلاثاء مع بدء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في بلاده.



والرجل الذي عرّف عنه باسم عمار أ.، يتّهمه مكتب النيابة العامة الألمانية المكلفة قضايا الإرهاب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب واعتقال".



وتمت تلاوة لائحة الاتهام لدى بدء المحاكمة في محكمة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا، والتي من المقرر أن تستمر حتى شباط.



وبحسب الادعاء، تزعّم المتهم البالغ 32 عاما، ميليشيا شيعية انضمت الى حزب الله أثناء مساندته نظام الرئيس بشار الأسد خلال النزاع الذي بدأ عام 2011.

