وزارة الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف في بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف التي تشنها في بيروت.
ولفتت إلى أنّ عدد الضربات انخفض خلال الأيام القليلة الماضية لكن واشنطن ستواصل المراقبة بعناية شديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إنه على الرغم من شن إسرائيل ضربات قد تعتبرها واشنطن مناسبة، فقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن لديها مخاوف بشأن طبيعة حملة القصف التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف أنّ الولايات المتحدة تعارض بشكل مباشر الضربات المتكررة التي تشنها إسرائيل في بيروت.
وأكدت الحكومة الأميركية معارضتها للحملة بالشكل الذي تم تنفيذه في الأسابيع الأخيرة. وبينما أقر بحق إسرائيل في استهداف “التهديدات الإرهابية المشروعة”، وخصوصًا حزب الله الذي لا يزال ينشط في لبنان، شدد ميلر على قلق الولايات المتحدة من الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين.