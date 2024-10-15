وزارة الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف في بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف التي تشنها في بيروت.

ولفتت إلى أنّ عدد الضربات انخفض خلال الأيام القليلة الماضية لكن واشنطن ستواصل المراقبة بعناية شديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إنه على الرغم من شن إسرائيل ضربات قد تعتبرها واشنطن مناسبة، فقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن لديها مخاوف بشأن طبيعة حملة القصف التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في الأسابيع القليلة الماضية.