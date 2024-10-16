الجيش الإسرائيلي: الحزب يخفي عدد قتلاه

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال اجتماع أمني أن "حزب الله" يخفي عدد المقاتلين الذين قتلتهم إسرائيل.



وقال هاليفي، في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "يشير ذلك إلى أن حزب الله في أزمة، وأننا بحاجة إلى تكثيف جهودنا ضده".