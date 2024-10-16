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الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا
أخبار دولية
2024-10-16 | 00:36
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الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا
اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، في منشور على منصة "إكس" ان "وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا في إطار التواصل الدبلوماسي الإيراني مع دول المنطقة، بهدف وقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم”.
أخبار دولية
الإيرانية:
عراقجي
سيزور
الأردن
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