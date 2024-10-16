أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

اعلن المحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي أن "جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض في الضاحية الجنوبية في بيروت، بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية ".



وقال "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية اصابة المدنيين في الغارة شملت انذارات مسبقة للسكان."