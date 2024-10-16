أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

#عاجل جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض في الضاحية الجنوبية في بيروت
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله تم تخزينها داخل مستودع تحت… pic.twitter.com/BwqNQgto7P
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024
#عاجل جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض في الضاحية الجنوبية في بيروت
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله تم تخزينها داخل مستودع تحت… pic.twitter.com/BwqNQgto7P