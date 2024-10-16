واشنطن تتعهد مساعدة مولدافيا على التصدي "للتدخلات الانتخابية الروسية"

أكّدت واشنطن الثلاثاء عزمها على مساعدة مولدافيا على التصدّي "للتدخّلات الروسية" في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في هذا البلد الأحد المقبل والتي تجري بالتزامن مع استفتاء على ترشّح الدولة الواقعة في شرق أوروبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين إنّ "روسيا تعمل بنشاط لتقويض انتخابات مولدافيا وتكاملها الأوروبي".



وأضاف أنّ "الولايات المتّحدة وحلفاءها يقفون جنبا إلى جنب مع جميع المولدافيين في جهودهم للحفاظ على نزاهة انتخاباتهم وأمنها".



وأكّد كيربي أنّ "موسكو أنفقت في الأشهر الأخيرة ملايين الدولارات للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في مولدافيا".

