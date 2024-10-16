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طوكيو تحذر من "تصعيد التوتر" في شبه الجزيرة الكورية
أخبار دولية
2024-10-16 | 01:40
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طوكيو تحذر من "تصعيد التوتر" في شبه الجزيرة الكورية
حذّرت الحكومة اليابانية الأربعاء من "تصعيد التوتر" في شبه الجزيرة الكورية بعد أن فجّرت بيونغ يانغ أجزاء من طرق كانت في السابق تستخدم للتجارة بين الكوريتين.
وقال نائب الأمين العام للحكومة اليابانية كازوهيكو أوكي إنّ "هذه التصرفات الكورية الشمالية يمكن أن تتسبّب في تصعيد التوترات بين الجنوب والشمال ومن المهمّ تجنّبها".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أنّ الحكومة اليابانية "ستبذل كلّ ما في وسعها لجمع وتحليل ومراقبة المعلومات الضرورية حول التطورات المستقبلية في كوريا الشمالية".
والثلاثاء، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري".
وندّدت سيول باستفزاز "غير طبيعي بتاتا"، مذكّرة بأنّها هي التي موّلت إلى حد بعيد بناء هذه الطرق.
وكان الجيش الكوري الشمالي أعلن في 9 تشرين الأول أنه يخطط لإجراء من شأنه أن "يقطع بالكامل" الطرقات وخطوط السكك الحديد التي تربط الشمال بكوريا الجنوبية وإنشاء "تحصينات دفاعية قوية" على امتداد الحدود بين البلدين.
والحدود بين الكوريتين مغلقة منذ نهاية الحرب في 1953، ولم يتم فتح الطرق التي تمّ تفجيرها وخطوط السكك الحديد بين البلدين إلا خلال فترات تهدئة قصيرة.
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