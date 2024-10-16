الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماسك قدم 75 مليون دولار لمجموعة تدعم حملة ترامب

أخبار دولية
2024-10-16 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماسك قدم 75 مليون دولار لمجموعة تدعم حملة ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماسك قدم 75 مليون دولار لمجموعة تدعم حملة ترامب

أظهرت إفصاحات أن إيلون ماسك تبرع بنحو 75 مليون دولار لمجموعة إنفاق تابعة له مؤيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال ثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه الملياردير في مساعي مرشح الحزب الجمهوري للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.

وأنفقت لجنة أميركا باك للعمل السياسي، التي تركز على حشد دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تشهد منافسة شديدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمكن أن تحسم الانتخابات، نحو 72 مليون دولار من هذا المبلغ في الفترة من تموز إلى أيلول، وفقا لإفصاحات مقدمة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية.

وهذا المبلغ أكثر مما أنفقته أي مجموعة عمل سياسي أخرى مؤيدة لترامب تركز على حشد الناخبين. وتعتمد حملة ترامب بشكل كبير على مجموعات خارجية لحشد الناخبين، مما يعني أن المجموعة التي أسسها ماسك -أغنى رجل في العالم- تلعب دورا مهما في الانتخابات التي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

وقال ماسك عبر منصة إكس إنه سيعقد "سلسلة من الحوارات" في أنحاء ولاية بنسلفانيا، بعد أقل من أسبوعين من ظهوره مع ترامب في الولاية.

وقال إن الراغبين في الحضور لا يحتاجون إلا للتوقيع على التماس عبر الموقع الإلكتروني "أميركا باك" لحضور الحوارات "من مساء الغد وحتى الاثنين".

آخر الأخبار

أخبار دولية

مليون

دولار

لمجموعة

ترامب

LBCI التالي
عراقجي يؤكد لغوتيريش: إيران مستعدة للرد "بحزم" على أي "مغامرة" إسرائيلية
كوريا الشمالية تعلن تطوّع أكثر من مليون شخص في الجيش هذا الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-03

حملة ترامب تعلن أنها جمعت أكثر من 160 مليون دولار في أيلول

LBCI
أخبار دولية
2024-08-02

حملة ترامب تجمع 138.7 مليون دولار في تموز

LBCI
أخبار دولية
2024-09-05

حملة هاريس تجمع أكثر من 300 مليون دولار في آب

LBCI
أخبار دولية
2024-08-25

حملة هاريس جمعت 540 مليون دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:46

روسيا تشن هجوما بمسيرات على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
02:37

غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 27 قبالة جزيرة كوس اليونانية

LBCI
أخبار دولية
02:21

عراقجي يؤكد لغوتيريش: إيران مستعدة للرد "بحزم" على أي "مغامرة" إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
02:00

كوريا الشمالية تعلن تطوّع أكثر من مليون شخص في الجيش هذا الأسبوع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:46

الشرطة الإسرائيلية: إحباط عملية اغتيال لشخصية إسرائيلية كبيرة من قِبل إيران مقابل 100 ألف دولار

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-29

الجيش: توقيف مطلوبين في الضاحية والبقاع والشمال في جرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
23:30

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
07:04

ميقاتي لـ"الجزيرة": نحاول إزالة كل الذرائع كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت والموانئ والمعابر البرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الميدان الجنوبي محاولات التوغل الاسرائيلي مستمرة على وقع قصف مكثّف على طول الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الصيادون في صيدا بلا عمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

شائعات وتهديدات الاخلاء ترعب العالم والاجهزة الامنية تكشف المتورطين

LBCI
أخبار دولية
13:20

تفاصيل الاتصال الذي حصل بين ماكرون ونتنياهو ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في رياق استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى سكني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

التصعيد الاسرائيلي الذي خفّت وتيرتُه في بيروت وضواحيها..زادت حدّته في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مرفأ بيروت يطبّق خطة الطوارئ وكل الأجهزة تعمل بدقة لإنجاز المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تحاول القضاء على غرفة عمليات حزب الله وضعضعته في الميدان .. وحزب الله: الغرفة قائمة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:02

الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..

LBCI
خبر عاجل
05:57

نداء جديد من أدرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:00

مذكرة تتعلق بإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

LBCI
خبر عاجل
07:25

أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
23:30

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
14:05

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

LBCI
فنّ
05:22

حسين مقدم من موقع منزله المهدم: فيك تقشّط الحجار عالأرض بس ما فيك تقشّطنا الأرض (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:45

أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More