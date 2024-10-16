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عراقجي يؤكد لغوتيريش: إيران مستعدة للرد "بحزم" على أي "مغامرة" إسرائيلية

أخبار دولية
2024-10-16 | 02:21
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عراقجي يؤكد لغوتيريش: إيران مستعدة للرد &quot;بحزم&quot; على أي &quot;مغامرة&quot; إسرائيلية
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عراقجي يؤكد لغوتيريش: إيران مستعدة للرد "بحزم" على أي "مغامرة" إسرائيلية


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بلاده مستعدة لرد "حازم" إذا هاجمت إسرائيل الجمهورية الإسلامية ردا على إطلاق الأخيرة صواريخ باتّجاهها.

ونقل مكتب عراقجي عنه قوله في اتصال مع غوتيريش "بينما تبذل كل الجهود لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران جاهزة بالكامل لرد حازم على أي مغامرة" إسرائيلية، "ستندم عليه الدولة العبرية".

كذلك، ناشد عراقجي خلال الاتصال الذي جرى مساء الثلاثاء وصدر البيان بشأنه الأربعاء الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها "لوقف جرائم واعتداءات النظام الإسرائيلي وإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان وغزة".

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