غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 27 قبالة جزيرة كوس اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني مساء أمس الثلاثاء إنه أنقذ 27 مهاجرا وانتشل جثث أربعة أشخاص بعد غرق قاربهم بالقرب من جزيرة كوس.



وأضاف أن ثلاث سفن تابعة له إلى جانب سفينة تجارية بحثت عن المزيد من الأشخاص في المنطقة.



وكانت اليونان في صدارة الدول التي واجهت أزمة المهاجرين في عام 2015 حين عبر أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، من تركيا إلى الدولة الأوروبية عن طريق البحر.