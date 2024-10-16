روسيا تشن هجوما بمسيرات على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات الليلة الماضية بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف ومدن أخرى مما أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة تيرنوبل بغرب أوكرانيا.



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام أن روسيا أطلقت نحو 136 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ على أوكرانيا بحلول الساعة 0440 بتوقيت غرينتش، مضيفة أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 51 من المسيرات.



وأضافت القوات الجوية أن 20 طائرة مسيرة لا تزال تحلق في سماء البلاد، بينما لا يزال مصير 60 طائرة أخرى مجهولا، وربما تم اعتراضها خلال المواجهات العسكرية.



وكان معظم أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب لهجوم بغارات جوية صباح اليوم الأربعاء. وقالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت مسيرات على عدة موجات وفي اتجاهات مختلفة.



وتم تدمير المسيرات الإحدى والخمسين في 14 منطقة أوكرانية، بما في ذلك منطقة كييف.



ولم يتضح بعد مصير الصواريخ الثلاثة.



وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة تيرنوبل على تيليغرام إن "حريقا واسع النطاق" في المنطقة تم إخماده بمشاركة 46 رجل إطفاء واستخدام 12 وحدة من المعدات الخاصة.



وأضافت الإدارة أنه "لم تقع إصابات".



ولم يتضح بعد ما هي المنشأة التي اشتعلت فيها النيران.