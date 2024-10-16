قائد الجيش الأوكراني: بريطانيا تعمل على مقترحات لتنفيذ خطة النصر الأوكرانية

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن بريطانيا تعمل على مقترحاتها الخاصة بشأن تنفيذ "خطة النصر" الأوكرانية بعد محادثة هاتفية مع وزير الدفاع البريطاني توني راداكين.



وأضاف سيرسكي في بيان على تطبيق تيليغرام: "ناقشنا بشكل منفصل إمكانية ضرب أهداف عسكرية للعدو في العمق الاستراتيجي والمتعلق بالعمليات".



وأوضح "يعمل الجانب البريطاني حاليا على مقترحاته الخاصة في إطار التنفيذ العملي لخطة النصر".