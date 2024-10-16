ارتفاع محصلة الحرب في قطاع غزة إلى 42409 شهيد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 42409 أشخاص استشهدوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.وتشمل المحصلة 65 شخصا على الأقل، استشهدوا في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق الوزارة التي أشارت إلى إصابة 99153 شخصا بجروح في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.