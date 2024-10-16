زلزال بقوة 5.9 درجات يهز شرق تركيا ولا أنباء عن سقوط قتلى ومصابين

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز إقليم ملاطية في شرق تركيا اليوم الأربعاء.



ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى ومصابين.



وقالت الإدارة إن الزلزال وقع الساعة 10:46 صباحا (0746 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه في منطقة قلعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي ملاطية.



وأضافت "فرقنا في حالة تأهب وعمليات المسح الميداني مستمرة".



وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) الرسمية أن الزلزال شعر به سكان محافظات الحسكة ودير الزور في سوريا.



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة وإن مركزه كان على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض.