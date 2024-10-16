نحو 100 قتيل بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

قُتل 94 شخصا على الأقل وأصيب 50 بجروح عندما انفجر صهريج للوقود في شمال نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء.



وقال المتحدث باسم الشرطة لاوان شييسو آدم لفرانس برس إن "العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق بعدما تعرض الصهريج لحادث في ولاية جيغاوا الشمالية في وقت متأخر الثلاثاء. وأضاف: "تأكدنا حتى اللحظة من مقتل 94 شخصا وإصابة حوالى 50 بجروح".