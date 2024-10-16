زيلينسكي يستبعد التخلي عن أراض أوكرانية في "خطة النصر"

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن أي من أراضي البلاد لصالح روسيا لدى استعراضه "خطة النصر" المرتقبة منذ فترة أمام البرلمان.وشدد زيلينسكي في خطاب موجّه للبرلمان على أن الحل ليس نزاعا في حالة جمود و"لا بمبادلة أراضي أو سيادة أوكرانيا"، داعيا حلف شمال الأطلسي إلى دعوة كييف للانضمام إليه.من جهة أخرى، انتقد الرئيس الأوكراني الصين وإيران وكوريا الشمالية لدعمها موسكو خلال الغزو الروسي لأوكرانيا المتواصل منذ أكثر من عامين.وقال زيلينسكي للنواب إن "ائتلاف المجرمين إلى جانب بوتين يشمل بالفعل كوريا الشمالية". وأضاف: "يرى الجميع الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لبوتين وتعاون الصين مع روسيا".