الكرملين يقلل من أهمية "خطة نصر" عرضها زيلينسكي

قلل الكرملين من أهمية "خطة للنصر" عرضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدعو إلى زيادة الدعم الغربي لكييف، قائلا إنها "خطة سلام عابرة".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "خطة السلام الوحيدة الواردة هي بأن يدرك نظام كييف مدى عقم السياسة التي يتبعها ويفهم بأن عليه أن يصحو".