الحرس الثوري الإيراني: لن نتردد في دعم الحلفاء الإقليميين

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه "لن يتردد في دعم" الحلفاء الإقليميين "بشكل حاسم" في الصراع ضد إسرائيل.وجاء في بيان للحرس الثوري نشرته وكالة سباه للأنباء التابعة له "أن الحرس الثوري ... لن يتردد في دعم المقاومة الإسلامية بشكل حاسم ... في وقوفها بشجاعة ضد هذا النظام الزائف" في إسرائيل.