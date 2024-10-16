معرض يورونافال لن يتضمن أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بطلب من الحكومة الفرنسية

أعلن منظمو يورونافال أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة في مطلع تشرين الثاني في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية.



وأوضح منظمو المعرض أن "الحكومة الفرنسية أبلغت الثلاثاء في 15 تشرين الأول يورونافال بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونافال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات"، مشيرين إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية".