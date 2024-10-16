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رئيس الوزراء المصري: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يدخل الخدمة في أيار أو حزيران

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيدخل الخدمة في أيار أو حزيران فيما سيكون مرحلة أولى بقدرة تبلغ 1500 ميغاوات من إجمالي طاقة للخط تبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات.