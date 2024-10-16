وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تستبعد حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنه من "غير المرجح للغاية" أن تشنّ إسرائيل هجوما على منشآت نووية رئيسية، وإن حدث ذلك ستكون البلاد قادرة على "التعويض" بسرعة عن أي أضرار محتملة.



وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي في مقابلة بالفيديو مع وكالة نور نيوز للأنباء: "من غير المرجح للغاية أن يحدث ذلك"، مضيفا: "في حال وقوع هجوم على موقع رئيسي: تأكدوا من أنه لن ينجح". وشدد على أن "البلاد قادرة على تعويض" أي أضرار محتملة بسرعة.