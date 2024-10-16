الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تستبعد حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية
أخبار دولية
2024-10-16 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تستبعد حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية
أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنه من "غير المرجح للغاية" أن تشنّ إسرائيل هجوما على منشآت نووية رئيسية، وإن حدث ذلك ستكون البلاد قادرة على "التعويض" بسرعة عن أي أضرار محتملة.
وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي في مقابلة بالفيديو مع وكالة نور نيوز للأنباء: "من غير المرجح للغاية أن يحدث ذلك"، مضيفا: "في حال وقوع هجوم على موقع رئيسي: تأكدوا من أنه لن ينجح". وشدد على أن "البلاد قادرة على تعويض" أي أضرار محتملة بسرعة.
أخبار دولية
وكالة الطاقة الذرية الإيرانية
إسرائيل
هجوم
منشآت نووية
التالي
الجيش الإسرائيلي: الحزب يخفي عدد قتلاه
حريق في مصفاة بارس بترو شوشتر الصغيرة في إقليم خوزستان الإيراني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:39
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: سأطرح على الكونغرس مشاريع قرارات لحظر مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل
آخر الأخبار
17:39
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: سأطرح على الكونغرس مشاريع قرارات لحظر مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل
0
آخر الأخبار
16:25
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران وهي تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها والرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية
آخر الأخبار
16:25
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية في إيران وهي تشمل منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها والرد قد يشمل مختبرات أبحاث نووية
0
آخر الأخبار
2024-10-15
معاريف: الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرار بالقضاء على عناصر الوحدة 127 بحزب الله بعد الهجوم على قاعدة غولاني
آخر الأخبار
2024-10-15
معاريف: الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرار بالقضاء على عناصر الوحدة 127 بحزب الله بعد الهجوم على قاعدة غولاني
0
خبر عاجل
2024-10-15
قاسم: انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر
خبر عاجل
2024-10-15
قاسم: انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيل تتبلغ رسالة أميركية تعتبر الأقسى منذ بدء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيل تتبلغ رسالة أميركية تعتبر الأقسى منذ بدء الحرب
0
أخبار دولية
13:41
المواجهات العنيفة في القطاع الغربي... هكذا انعكست في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:41
المواجهات العنيفة في القطاع الغربي... هكذا انعكست في الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله
0
أخبار دولية
12:54
البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل بمعارضتنا للضربات شبه اليومية في بيروت
أخبار دولية
12:54
البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل بمعارضتنا للضربات شبه اليومية في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-10-08
تيننتي للـLBCI: الوضع لا يزال غير واضح وغير آمن في مارون الراس
أمن وقضاء
2024-10-08
تيننتي للـLBCI: الوضع لا يزال غير واضح وغير آمن في مارون الراس
0
أخبار دولية
2024-09-24
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان الأربعاء
أخبار دولية
2024-09-24
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان الأربعاء
0
أخبار دولية
2024-08-20
مقتل نائب في الباراغواي بتبادل لإطلاق النار مع شرطة مكافحة المخدرات
أخبار دولية
2024-08-20
مقتل نائب في الباراغواي بتبادل لإطلاق النار مع شرطة مكافحة المخدرات
0
آخر الأخبار
2024-10-11
غارة على الأحمدية في قضاء حاصبيا
آخر الأخبار
2024-10-11
غارة على الأحمدية في قضاء حاصبيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيل تتبلغ رسالة أميركية تعتبر الأقسى منذ بدء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيل تتبلغ رسالة أميركية تعتبر الأقسى منذ بدء الحرب
0
أخبار دولية
13:41
المواجهات العنيفة في القطاع الغربي... هكذا انعكست في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:41
المواجهات العنيفة في القطاع الغربي... هكذا انعكست في الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شبعا تستعد لأي احتمال توغل وإسرائيل تحاول خلق منطقة عازلة بالألغام والتفخيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شبعا تستعد لأي احتمال توغل وإسرائيل تحاول خلق منطقة عازلة بالألغام والتفخيخ
0
أمن وقضاء
13:38
هذا ما حصل في بلدة محيبيب الحدودية
أمن وقضاء
13:38
هذا ما حصل في بلدة محيبيب الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد سوق النبطية... إسرائيل تستهدف البلدية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد سوق النبطية... إسرائيل تستهدف البلدية
0
أخبار لبنان
13:36
إسرائيل تكثّف غاراتها على النبطية... هذه هي الأبعاد الأمنية والعسكرية
أخبار لبنان
13:36
إسرائيل تكثّف غاراتها على النبطية... هذه هي الأبعاد الأمنية والعسكرية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024
0
أخبار لبنان
08:40
اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة
أخبار لبنان
08:40
اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:45
أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض
أخبار دولية
00:45
أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض
2
أخبار لبنان
23:30
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..
أخبار لبنان
23:30
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..
3
خبر عاجل
14:05
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية
خبر عاجل
14:05
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية
4
أخبار لبنان
00:03
سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
أخبار لبنان
00:03
سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
5
أخبار لبنان
05:12
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:12
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:39
إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
خبر عاجل
00:39
إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
7
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
8
خبر عاجل
04:45
هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
04:45
هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More