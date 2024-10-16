حصيلة جديدة... انفجار صهريج الوقود في نيجيريا أوقع أكثر من 140 قتيلا

ارتفعت حصيلة انفجار صهريج الوقود في شمال نيجيريا الى "أكثر من 140 قتيلا" كما أفادت أجهزة الاسعاف النيجيرية وكالة فرانس برس.



وكانت الحصيلة الأولى تشير الى 94 قتيلا وحوالى 50 جريحا بعدما انقلب الصهريج وانفجر مساء الثلاثاء في ولاية جيغاوا.