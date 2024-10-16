موسكو: "خطة النصر" المطروحة من قبل زيلينسكي "تدفع" حلف شمال الأطلسي الى "نزاع مباشر" مع روسيا

اتهمت موسكو الرئيس الأوكراني بـ"دفع" حلف شمال الأطلسي إلى "الدخول في نزاع مباشر" مع روسيا، بعد عرض فولوديمير زيلينسكي "خطة النصر" الهادفة الى تحقيق انتشار عسكري في أوكرانيا والحصول على دعوة للانضمام إلى التكتل.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن زيلينسكي "يدفع دول حلف شمال الأطلسي الى الدخول في نزاع مباشر مع بلادنا".



وأضافت: "إنها بالتأكيد ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة... الصادرة عن قاتل من النازيين الجدد".