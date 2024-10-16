الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصر: انقسام الموقف الأوروبي بشأن غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة لإسرائيل والمنطقة

أخبار دولية
2024-10-16 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصر: انقسام الموقف الأوروبي بشأن غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة لإسرائيل والمنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصر: انقسام الموقف الأوروبي بشأن غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة لإسرائيل والمنطقة

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الانقسام في مواقف الدول الأوروبية بشأن الصراع في غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة إلى إسرائيل والمنطقة، مضيفا أنه من غير المقبول أن تستمر الانقسامات.

وأكد عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بالقاهرة، ترحيب مصر شعبا وحكومة بقرار إسبانيا وثلاث دول أوروبية أخرى الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا في الوقت نفسه باقي دول العالم المتحضر إلى حذو حذوها.

وأشار الوزير المصري إلى أن محادثاته مع نظيره الإسباني اليوم تطرقت إلى عدة موضوعات أخرى من بينها الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والأوضاع في الصومال والأمن المائي المصري.

وكان وزير الخارجية الإسباني قد وصل إلى القاهرة في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال ألباريس إن إسبانيا تثمن دور مصر في الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف أن الحل الواضح للجميع والذي لا ترى إسبانيا بديلا عنه هو حل الدولتين على أن تتوفر لكل دولة مقومات الحياة وسبل الأمان.

كما أكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها في إطار الخروج من الأزمة الراهنة ومساعدة الفلسطينيين المتواجدين في العديد من دول المنطقة.

ودعا ألباريس كذلك إلى وقف العنف في لبنان حيث أنها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. وطالب بتطبيق القرار رقم 1701 المتعلق بوقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

انقسام

الموقف

الأوروبي

ولبنان

برسائل

خاطئة

لإسرائيل

والمنطقة

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: الحزب يخفي عدد قتلاه
حريق في مصفاة بارس بترو شوشتر الصغيرة في إقليم خوزستان الإيراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:53

وزير الخارجية المصري: الانقسام الأوروبي بشأن الوضع في غزة ولبنان يبعث "برسائل خاطئة" لإسرائيل والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
10:41

وزير الدفاع الإسرائيلي: أي مفاوضات بشأن لبنان لن تجرى إلا "تحت النار"

LBCI
أخبار دولية
07:46

الصفدي استقبل عراقجي: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد

LBCI
آخر الأخبار
05:42

الحرس الثوري الإيراني: إرسال أميركا قوات عسكرية وأسلحة فتاكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيل تتبلغ رسالة أميركية تعتبر الأقسى منذ بدء الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:41

المواجهات العنيفة في القطاع الغربي... هكذا انعكست في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله

LBCI
أخبار دولية
12:54

البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل بمعارضتنا للضربات شبه اليومية في بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-09-12

شمعون لـ"الأنباء الكويتية": توقيف سلامة داخل لبنان يعزز الخشية من وجود محاولة لتهريب الحقائق وطمسها

LBCI
منوعات
2024-10-12

"خمس سنين مرقوا بسرعة"... مراسل في الـLBCI يودع المؤسسة والمشاهدين: "يمكن يطول الغياب"

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-17

اليكم ما هو الـ "pager" وكيف يمكن أن ينفجر

LBCI
خبر عاجل
2024-10-14

الجيش الاسرائيلي: قضينا على محمد كامل نعيم وهو قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله من خلال غارات في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:45

شولتس: إسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن ألمانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيل تتبلغ رسالة أميركية تعتبر الأقسى منذ بدء الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:41

المواجهات العنيفة في القطاع الغربي... هكذا انعكست في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

شبعا تستعد لأي احتمال توغل وإسرائيل تحاول خلق منطقة عازلة بالألغام والتفخيخ

LBCI
أمن وقضاء
13:38

هذا ما حصل في بلدة محيبيب الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سوق النبطية... إسرائيل تستهدف البلدية

LBCI
أخبار لبنان
13:36

إسرائيل تكثّف غاراتها على النبطية... هذه هي الأبعاد الأمنية والعسكرية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:45

أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

LBCI
أخبار لبنان
23:30

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
14:05

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

LBCI
أخبار لبنان
00:03

سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
05:12

أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:39

إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:16

توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية

LBCI
خبر عاجل
04:45

هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More