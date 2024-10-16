مصر: انقسام الموقف الأوروبي بشأن غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة لإسرائيل والمنطقة

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الانقسام في مواقف الدول الأوروبية بشأن الصراع في غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة إلى إسرائيل والمنطقة، مضيفا أنه من غير المقبول أن تستمر الانقسامات.



وأكد عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بالقاهرة، ترحيب مصر شعبا وحكومة بقرار إسبانيا وثلاث دول أوروبية أخرى الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا في الوقت نفسه باقي دول العالم المتحضر إلى حذو حذوها.



وأشار الوزير المصري إلى أن محادثاته مع نظيره الإسباني اليوم تطرقت إلى عدة موضوعات أخرى من بينها الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والأوضاع في الصومال والأمن المائي المصري.



وكان وزير الخارجية الإسباني قد وصل إلى القاهرة في وقت متأخر أمس الثلاثاء.



من جانبه، قال ألباريس إن إسبانيا تثمن دور مصر في الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.



وأضاف أن الحل الواضح للجميع والذي لا ترى إسبانيا بديلا عنه هو حل الدولتين على أن تتوفر لكل دولة مقومات الحياة وسبل الأمان.



كما أكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها في إطار الخروج من الأزمة الراهنة ومساعدة الفلسطينيين المتواجدين في العديد من دول المنطقة.



ودعا ألباريس كذلك إلى وقف العنف في لبنان حيث أنها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. وطالب بتطبيق القرار رقم 1701 المتعلق بوقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل.