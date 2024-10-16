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غالانت يصف منع فرنسا شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة بأنه "عار"

أخبار دولية
2024-10-16 | 10:39
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غالانت يصف منع فرنسا شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة بأنه &quot;عار&quot;
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غالانت يصف منع فرنسا شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة بأنه "عار"

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية بأنه "عار".

وقال يوآف غالانت على موقع التواصل "إكس": "سنواصل الدفاع عن أمتنا في مواجهة الأعداء على سبع جبهات مختلفة، والقتال من أجل مستقبلنا، مع فرنسا أو بدونها".

أخبار دولية

غالانت

فرنسا

شركات إسرائيلية

معرض أسلحة

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