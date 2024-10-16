الرئيس المصري السيسي يعين رئيسا جديدا للمخابرات

الجيش الإسرائيلي: الحزب يخفي عدد قتلاه

الجيش الإسرائيلي: الحزب يخفي عدد قتلاه

حريق في مصفاة بارس بترو شوشتر الصغيرة في إقليم خوزستان الإيراني