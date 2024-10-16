وزير الخارجية الإيراني يعتبر العقوبات الغربية "خطوة عدائية"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العقوبات الجديدة التي فرضتها دول غربية على طهران "خطوة عدائية" ولن تساهم في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن الوزير الإيراني قوله في خلال زيارة الى عمّان إن "العقوبات الغربية الجديدة ضد إيران تعد خطوة عدائية ولن تساعد في الوضع القائم".