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امير قطر: الحرب على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع

أخبار دولية
2024-10-16 | 11:54
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امير قطر: الحرب على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع
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امير قطر: الحرب على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع

طالب امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المجتمع الدولي بتطبيق القرار الأممي 1701 بين لبنان وإسرائيل.

وشدد امير قطر في خلال اول قمة خليجية اوروبية في بروكسل، على أن "الحرب على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع".

كما شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة، وبحثت خلالها  سبل تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط.

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