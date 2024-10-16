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البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل بمعارضتنا للضربات شبه اليومية في بيروت
أخبار دولية
2024-10-16 | 12:54
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البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل بمعارضتنا للضربات شبه اليومية في بيروت
أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بمعارضتها للضربات شبه اليومية في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت، وبضرورة أن تنفذ عملياتها بطريقة لا تهدد أرواح المدنيين.
وتأتي تصريحات المتحدثة كارين جان بيير في إفادة صحفية يومية مع استمرار الضربات الإسرائيلية في بيروت.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أبدت أمس الثلاثاء معارضتها أيضًا للضربات الإسرائيلية.
أخبار لبنان
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