شولتس: إسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن ألمانيا

بينما تحاول بعض الدول خفض التصعيد في المنطقة، أكدت ألمانيا وقوفها إلى جانب إسرائيل.



ففي كلمة أمام البرلمان، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن ألمانيا وعلى التزود بالأسلحة منها.