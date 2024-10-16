واشنطن على تواصل مع إسرائيل بشأن غارتها على قرية في لبنان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى المباني المدنية مدمرة وأنها على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن غارة جوية دمرت مقر رئاسة البلدية في النبطية في جنوب لبنان اليوم الأربعاء.



وذكر ميلر في إفادة صحفية أنه لا يمكنه الحديث عن نوايا إسرائيل من وراء ضربة محددة، لكنه أشار إلى أن حزب الله يعمل في بعض الأحيان من تحت منازل المدنيين.