مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو عقد مناقشات طارئة بشأن زيادة المساعدات لغزة

ذكر ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا طارئا لبحث زيادة المساعدات إلى غزة، ورجح المسؤولون الذين حضروا الاجتماع زيادتها قريبا.ولم يصدر بعد تعليق من المتحدث باسم نتنياهو.وقال مسؤول إسرائيلي رابع إن مجلس الوزراء الأمني المصغر من المتوقع أن يجري مزيدا من المناقشات بشأن القضية يوم الأحد.