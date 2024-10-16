الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 425 مليون دولار
أخبار دولية
2024-10-16 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 425 مليون دولار
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا.
وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال، بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة، مشيرا الى أن بايدن أطلع نظيره الأوكراني على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".
وأضاف البيان: "ستسلّم الولايات المتحدة أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية".
وبحسب البيت الأبيض فان بايدن تطرق خلال الاتصال إلى "جهوده لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية فترة ولايته" في كانون الثاني 2025، بينما أطلع زيلينسكي نظيره الأميركي على آخر تطورات "خطته لتحقيق النصر على روسيا" والتي أعلنها الأربعاء.
آخر الأخبار
أخبار دولية
مساعدات
عسكرية
لكييف
بقيمة
مليون
دولار
التالي
قائد الجيش الأوكراني: بريطانيا تعمل على مقترحات لتنفيذ خطة النصر الأوكرانية
روسيا تشن هجوما بمسيرات على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-26
واشنطن تعلن مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 375 مليون دولار
أخبار دولية
2024-09-26
واشنطن تعلن مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 375 مليون دولار
0
أخبار دولية
2024-08-09
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار
أخبار دولية
2024-08-09
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار
0
أخبار دولية
2024-10-09
كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي
أخبار دولية
2024-10-09
كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي
0
آخر الأخبار
2024-10-09
وزارة الخارجية الكندية: كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي
آخر الأخبار
2024-10-09
وزارة الخارجية الكندية: كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:31
إسرائيل تؤكد بعد حادث جديد في لبنان أن اليونيفيل ليست هدفًا
أخبار دولية
17:31
إسرائيل تؤكد بعد حادث جديد في لبنان أن اليونيفيل ليست هدفًا
0
أخبار دولية
16:12
منظمة الصحة العالمية: تأكيد إصابة أولى بالكوليرا في لبنان وخطر التفشي مرتفع جدًا
أخبار دولية
16:12
منظمة الصحة العالمية: تأكيد إصابة أولى بالكوليرا في لبنان وخطر التفشي مرتفع جدًا
0
أخبار دولية
16:07
عراقجي يصل إلى القاهرة في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013
أخبار دولية
16:07
عراقجي يصل إلى القاهرة في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013
0
أخبار دولية
15:59
زلزال قوته 5.5 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
أخبار دولية
15:59
زلزال قوته 5.5 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-18
حادث مروع في بريطانيا... رجل يواجه نهاية مأساوية والسبب: وجبة برغر؟!
منوعات
2024-09-18
حادث مروع في بريطانيا... رجل يواجه نهاية مأساوية والسبب: وجبة برغر؟!
0
فنّ
2024-08-30
"مملكتي"... باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده الـ47 في أجواء عائلية مميزة (صور وفيديو)
فنّ
2024-08-30
"مملكتي"... باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده الـ47 في أجواء عائلية مميزة (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
2024-08-29
أهالي الأسرى الإسرائيليين اقتحموا السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة
أخبار دولية
2024-08-29
أهالي الأسرى الإسرائيليين اقتحموا السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة
0
منوعات
2024-10-15
أعجوبة جديدة في الحرب... انتشال رضيع من الأنقاض في محافظة البقاع (فيديو)
منوعات
2024-10-15
أعجوبة جديدة في الحرب... انتشال رضيع من الأنقاض في محافظة البقاع (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:20
وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…
أخبار لبنان
14:20
وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
حالات "جرب" في عدد من مراكز الإيواء... ولجنة الطوارئ تحضر خطة لتأمين المياه وكل معايير النظافة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
حالات "جرب" في عدد من مراكز الإيواء... ولجنة الطوارئ تحضر خطة لتأمين المياه وكل معايير النظافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"القوات" جزء وازن من المعارضة ولكنها لا تشكل أكثريتها الشعبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"القوات" جزء وازن من المعارضة ولكنها لا تشكل أكثريتها الشعبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة روحية جامعة في بكركي... وهذا ما تخللها
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة روحية جامعة في بكركي... وهذا ما تخللها
0
أخبار دولية
13:55
أسباب الخلاف الإسرائيلي الفرنسي الذي ظهر إلى العلن...
أخبار دولية
13:55
أسباب الخلاف الإسرائيلي الفرنسي الذي ظهر إلى العلن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جنبلاط زار بري وميقاتي...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جنبلاط زار بري وميقاتي...
0
أخبار لبنان
13:48
الدفعةُ الرابعة من المساعدات السعودية والشحنةُ الثانية من المساعدات المصرية تصلان الى لبنان
أخبار لبنان
13:48
الدفعةُ الرابعة من المساعدات السعودية والشحنةُ الثانية من المساعدات المصرية تصلان الى لبنان
0
أمن وقضاء
13:46
يوم دام في البقاع... شهداء وجرحى في استهدافات عدة
أمن وقضاء
13:46
يوم دام في البقاع... شهداء وجرحى في استهدافات عدة
0
أخبار دولية
13:45
شولتس: إسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن ألمانيا
أخبار دولية
13:45
شولتس: إسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن ألمانيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:45
أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض
أخبار دولية
00:45
أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض
2
أخبار لبنان
23:30
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..
أخبار لبنان
23:30
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..
3
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
4
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
5
أخبار لبنان
00:03
سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
أخبار لبنان
00:03
سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
6
أخبار لبنان
05:12
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:12
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
00:39
إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
خبر عاجل
00:39
إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
8
خبر عاجل
10:48
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله
خبر عاجل
10:48
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More