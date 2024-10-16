زلزال قوته 5.5 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالًا قوته 5.5 درجة ضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.



وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 181 كيلومترًا.