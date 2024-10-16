منظمة الصحة العالمية: تأكيد إصابة أولى بالكوليرا في لبنان وخطر التفشي مرتفع جدًا

حذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان "مرتفع جدًا"، بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.



وأشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين مئات الآلاف من الذين نزحوا منذ صعدت إسرائيل حملتها العسكرية الجوية ضد حزب الله وبدأت عمليات برية تهدف إلى دفع عناصر الحزب بعيدا عن حدودها الشمالية.



وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "في حال وصلت فاشية الكوليرا إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعًا".



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن التثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وجفاف.



وأشارت الوزارة إلى أن المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان ولا يوجد تاريخ شفر عندها.