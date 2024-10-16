إسرائيل تؤكد بعد حادث جديد في لبنان أن اليونيفيل ليست هدفًا

أكد الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه لا يستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وذلك بعد أن أعلنت اليونيفيل أن أحد مواقعها تعرض "لإطلاق نار مباشر ومتعمد" من دبابة إسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "وحداته تنفذ عمليات ضد منظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان والبنى التحتية التابعة لليونيفيل وعناصرها ليست هدفًا، وكل حادث مخالف للقواعد سيفحص بالتفصيل"، مشيرًا إلى أن "الحادث المعني هو في مرحلة الفحص".