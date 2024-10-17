واشنطن تقصف بقاذفات بي-2 مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الولايات المتّحدة شنّت ليل الأربعاء غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفيّة من طراز بي-2 على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي.



وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أنّ "القوات الأميركية استهدفت عددا من المنشآت التحت أرضية التابعة للحوثيين والتي تضمّ مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة".