البيت الأبيض: بايدن وماكرون وستارمر وشولتس يلتقون الجمعة في برلين



أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيصل إلى برلين الجمعة في زيارة تتمحور حول أوكرانيا ويلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.



وقالت الرئاسة الأميركية إنّ هذه الزيارة التي ستستمرّ يوما واحدا سيتخلّلها أيضا لقاء ثنائي بين بايدن وشولتس.



وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء.



وهذه الزيارة كان مقررا أن يقوم بها بايدن إلى ألمانيا في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لكنّه أرجأها بسبب الإعصار ميلتون.

