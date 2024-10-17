كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية "دولة معادية"

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البلاد صنفت كوريا الجنوبية "دولة معادية"، بما يؤكد أن الجمعية الشعبية عدلت الدستور بما يتماشى مع تعهد الزعيم كيم جونغ أون بالتخلي عن التوحيد كهدف وطني.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن الجيش فجر قطاعات من الطرق والسكك التي تربط البلاد بكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء كإجراء مشروع ضد دولة معادية وفقا لما ينص عليه الدستور.



ونقلت الوكالة عن متحدث لوزارة الدفاع قوله إن البلاد قد تتخذ المزيد من الإجراءات بغرض "توفير تحصين دائم للحدود الجنوبية المغلقة"، دون أن تتطرق إلى تغييرات دستورية أخرى طلبها الزعيم كيم جونج أون.



وأمر كيم بإجراء تعديل دستوري في كانون الثاني لإلغاء الوحدة كهدف في العلاقات مع الجنوب، متهما سول بالتواطؤ مع الولايات المتحدة سعيا لإسقاط نظامه الشيوعي وتقسيم أراضي الشمال.